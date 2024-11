Zonawrestling.net - RISULTATI: NJPW/STARDOM Historic X-over II

Quest’oggi si è svolto in quel di Osaka, Giappone, l’eventoX-II in collaborazione tra. Di seguito idell’evento.X-II– Kick OffAya Sakura e HAKANO battono Ranna Yagami e Sayaka Kurara (9:57)– Tag Team MatchCosmic Angels (Saori Anou e Tam Nakano) battono God’s Eye (Syuri e Tomoka Inaba) (10:16)– Six Man Tag Team MatchNeo Genesis (AZM, Mei Seira e Miyu Amasaki) battono HATE (Konami, Rina e Ruaka) (10:41)– Six Man Tag Team MatchUnited Empire (Callum Newman, Francesco Akira e Jeff Cobb) battono Oleg Boltin, Tiger Mask e Toru Yano (8:05)– Eight Man Tag Team MatchBULLET CLUB War Dogs (Drilla Moloney e Gabe Kidd) & HATE (Natsuko Tora e Saya Kamitani) battono Hiroshi Tanahashi, Ryusuke Taguchi & STARS (Hanan e Saya Lida) (13:57)–King Of Pro Wrestling TitleGreat O’Khan (c) batte Suzu Suzuki (21:13)– Tag Team MatchNatsupoi e Taichi battono Clark Connors e Thekla (22:37)– IWGP Women’s TitleMayu Iwatani (c) batte Momo Watanabe (24:13)– Tag Team MatchMaika e Zack Sabre Jr.