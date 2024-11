Gaeta.it - Parroco di Scanzano: “Basta Violenza, È Tempo di Pace e Misericordia”

Facebook WhatsAppTwitter La recente aggressione di una trentina di genitori contro un’insegnante di sostegno aha scosso profondamente la comunità locale. Questo triste episodio diha spinto ildel quartiere, don Catello Imperato, a prendere la parola durante la messa domenicale, esprimendo un forte appello alla calma e alla riflessione. Le sue dichiarazioni hanno avuto l’obiettivo di condannare qualsiasi forma di “giustizia fai da te” e a ridare un senso di comunità basato su valori di amore e comprensione.La denuncia delNel suo intervento, don Catello ha chiesto perdono per gli atteggiamenti impulsivi che alcuni membri della comunità hanno mostrato, sottolineando come sia fondamentale attendere i giusti tempi del Signore, un’autorità che non porta punizioni, ma trasmette amore e