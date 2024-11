Donnapop.it - Luca Argentero geloso di Stefano De Martino: i like di sua moglie al conduttore di Affari Tuoi non passano inosservati

ha recentemente ammesso di provare una certa gelosia per iche sua, Cristina Marino, lascia sotto le foto diDesui social. Sebbene ildisia un amico di famiglia e una persona chestima, l’attore non riesce a digerire il fatto che laapprezzi scatti che lui considera talvolta poco “artistici”, soprattutto quandosi espone in pose più provocanti.Il piccolo “sgarbo” social ha suscitato un certo malumore tra i due coniugi, anche se Cristina giustifica il suo comportamento con la qualità delle immagini di, una giustificazione che però non convince del tutto. Questo episodio, emerso durante una chiacchierata al podcast Supernova di Alessandro Cattelan, ha messo in luce una dinamica divertente e lievemente ironica nel loro rapporto, che tra risate e piccole gelosie, sembra vivere un equilibrio tutto particolare.