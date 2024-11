Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 0-3, Europei curling 2024 in DIRETTA: mano rubata degli scandinavi nel quinto end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.34: preciso stavolta Eriksson che libera la casa da tutte le stone in una situazione che si stava facendo pericolosa per gli svedesi, che oggi non sbagliano praticamente mai19.30: una stone svedese a punto a metà del sesto end19.27. Due stone svedesi a punto dopo i primi 4 tiri del sesto end19.19: Niente da fare. Lo skip azzurro cerca la cosa più difficile, la promozione della guardia e non riesce a spostare la stone svedese che era a punto. Ci sta di rischiare con glima purtroppo è andata male.e 0-3 dopo cinque end19.18: Edin piazza la stone al centro della casa con una guardia formata da due stone azzurre. Vediamo se Retornaz va a cercare una difficile bocciata o si accontenterà di cercare il punto19.16: Un punto azzurro con due stone svedesi nella casa quando mancano gli ultimi due tiri.