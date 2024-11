Ilfattoquotidiano.it - La strage sulle strade, più vittime e feriti nel 2024. Strade urbane ed extraurbane le più pericolose

L’ennesima vittima di un incidente stradale ha 21 anni. E si aggiunge alla lista infinita delledi quella che viene definita ladelle. Aumenta il numero degli incidenti stradali con lesioni a persone, il numero deie delleentro il trentesimo giorno come stimato preliminarmente dall’Istat nel primo semestre, rispetto allo stesso periodo del 2023. Una stima che desta allarme in occasione della Giornata internazionale per ledella strada del 17 novembre.Nell’analisi appare anche il confronto con il 2019, anno scelto come riferimento per l’obiettivo 2030 dalla Commissione Europea con il programma ‘Road safety policy framework 2021-2030’ (riduzione del 50% del numero digravi entro il 2030). Con riferimento al nuovo decennio 2021-2030, il percorso sembra essere iniziato con difficoltà, la variazione percentuale dellenelinfatti è pari a solo -6,8%, rispetto al valore di riferimento del 2019.