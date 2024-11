Terzotemponapoli.com - Il Ritorno di Lobotka: Possibile Recupero per la Sfida con la Roma

Dopo un periodo di incertezze legato alle condizioni fisiche di Romelu Lukaku, Antonio Conte potrebbe ricevere una notizia positiva grazie alla sosta delle nazionali. Infatti, un altro giocatore azzurro potrebbe tornare a disposizione in tempo per ladi domenica contro la: si tratta di Stanislav, centrocampista del Napoli, che ha recentemente recuperato da un infortunio muscolare subito durante la scorsa sosta per le nazionali., infatti, è stato costretto a restare fermo fino allacontro l’Inter, ma ora sembra essere sulla strada del completo.La Situazione die i Messaggi con la Nazionale SlovaccaSecondo quanto riportato dall’edizione online de Il Mattino, i contatti tra il Napoli e i vertici della nazionale slovacca sono stati intensi fin da ieri.