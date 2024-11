Secoloditalia.it - Il piagnisteo dei giudici al Csm: vogliono libertà di comizio e di sentenza contro il governo Meloni

Come da copione, neanche nel giorno del Signore la magistratura si riposa nella sua eterna battaglia con la politica che non ama, quella di destra, per esempio. La pace domenicale che alberga nelle menti dei più misericordiosi, diventa sfida, duello, orgoglio per i magistrati riuniti nell’Anm, che ha celebrato il suo direttivo al termine di una settimana di fuoco, che li ha visti finire nel mirino delper uscite avventurose e faziose su riforma, migranti, con chat al veleno e magistrati “rossi” sorpresi ancora una volta a fare propaganda. Ma per l’Associazione Nazionale Magistrati la categoria deiè sotto attacco e non ha nulla da rimproverarsi, anzi.Ipiù o meno rossi si sentono sotto attacco deldi destra“Nell’ultimo periodo abbiamo assistito da parte di una certa politica ad attacchi sempre più frequenti a provvedimenti resi da magistrati italiani nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, criticati non per il loro contenuto tecnico-giuridico, ma perché sgraditi all’indirizzo politico della maggioranza governativa”, afferma il Comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) in un documento approvato all’unanimità.