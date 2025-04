Ricordo di Patrick Vettori un giovane amico perduto

giovane promettente, amato da molti. La tragica scomparsa di Patrick Vettori: un addio che colpisce il cuore su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Ricordo di Patrick Vettori: un giovane amico perduto Leggi su Donnemagazine.it La comunità si unisce nel dolore per la perdita di unpromettente, amato da molti. La tragica scomparsa di: un addio che colpisce il cuore su Donne Magazine.

Incendio a Trento: muore a 29 anni Patrick Vettori, fratello del campione di arti marziali Marvin

Il rogo è divampato nell’appartamento del giovane. Quando sono arrivati i vigili del fuoco era già morto. Era candidato alle elezioni comunali del prossimo 4 maggio

Incendio Mezzocorona, morto intossicato il 30enne Patrick Vettori, fratello del campione di arti marziali Martin - VIDEO

Il ragazzo lavorava nell'agenzia immobiliare di famiglia e si era candidato per le prossime comunali a Mezzocorona Un incendio scoppiato a Mezzocorona, in provincia di Trento, è stato fatale per ...

Trento, incendio in appartamento: morto il 29enne Patrick Vettori

(Adnkronos) – Forse una pentola lasciata sulla piastra accesa. Sarebbe stata questa la causa dell'incendio divampato in un appartamento a Mezzocorona, in provincia di Trento, poco prima delle 5. ...

