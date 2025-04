Gli staccano l8217orecchio a morsi ma in carcere ci finisce lui aveva violato i domiciliari

domiciliari. I due aggressori lo avevano preso a morsi staccandogli un orecchio. Le indagini hanno rivelato che la vittima già in passato aveva permesso a soggetti pregiudicati di entrare in casa. Per l'uomo è quindi scattata la custodia in carcere. Leggi su Fanpage.it Lo scorso due aprile il 32enne era stato aggredito in casa mentre era agli arresti. I due aggressori lono preso astaccandogli un orecchio. Le indagini hanno rivelato che la vittima già in passatopermesso a soggetti pregiudicati di entrare in casa. Per l'uomo è quindi scattata la custodia in

