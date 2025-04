La Russa ricorda il senatore Giacomo Caliendo, scomparso da poco: "Era colto e stimato".

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2025 "Ho appreso la triste notizia della scomparsa di, giànella 16esima, 17esima e 18esima legislatura, Sottosegretario al Ministero della Giustizia, Alto Magistrato,, lo ricordo per i suoi appassionati e raffinati interventi in Aula e la stima dei colleghi. A nome di tutta l'Assemblea di Palazzo Madama desidero esprimere sentito e profondo cordoglio" così il Presidente del Senato Ignazio Laè intervenuto in Aula perre illo scorso 30 marzo 2025. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it