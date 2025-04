Milan dalla Spagna un nuovo nome caldo per il calciomercato

Milan, nuovo nome dalla Spagna per il calciomercato estivo: ecco chi èIl Milan continua a lavorare sul mercato, anche se il nuovo direttore sportivo non è stato ancora ufficializzato. La dirigenza rossonera è attivamente impegnata nella ricerca di nuovi talenti in grado di rinforzare la rosa. dalla Spagna arriva una notizia che potrebbe cambiare gli scenari di mercato: il club Milanese è tornato a puntare con decisione su Mikel Jauregizar, giovane centrocampista dell’Athletic Bilbao.Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo As, il Milan aveva già mostrato un forte interesse per Jauregizar nella sessione invernale di gennaio, con scarso successo. Ora, l’estate si sta avvicinando e i rossoneri vogliono rivoluzionare la rosa. Il Milan potrebbe quindi tornare alla carica per assicurarsi uno dei giovani più promettenti della Liga spagnola. Dailymilan.it - Milan, dalla Spagna un nuovo nome caldo per il calciomercato Leggi su Dailymilan.it per ilestivo: ecco chi èIlcontinua a lavorare sul mercato, anche se ildirettore sportivo non è stato ancora ufficializzato. La dirigenza rossonera è attivamente impegnata nella ricerca di nuovi talenti in grado di rinforzare la rosa.arriva una notizia che potrebbe cambiare gli scenari di mercato: il clubese è tornato a puntare con decisione su Mikel Jauregizar, giovane centrocampista dell’Athletic Bilbao.Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo As, ilaveva già mostrato un forte interesse per Jauregizar nella sessione invernale di gennaio, con scarso successo. Ora, l’estate si sta avvicinando e i rossoneri vogliono rivoluzionare la rosa. Ilpotrebbe quindi tornare alla carica per assicurarsi uno dei giovani più promettenti della Liga spagnola.

