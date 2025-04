Movieplayer.it - Jesse Eisenberg dirigerà "La Sirenetta" Halle Bailey nel prossimo film da regista

Dopo il successo di A Real Pain, l'attore etorna dietro la macchina da presa con una nuova sfida: una commedia musicale teatrale. Ilè prodotto da Emma Stone e distribuito da A24.è inarrestabile e torna alla regia con una commedia musicale che si preannuncia come un progetto originale e stimolante. Dopo l'acclamato A Real Pain, vincitore di numerosi premi tra cui l'Oscar per Kieran Culkin e una candidatura alla miglior sceneggiatura per, ilsceglie di cambiare tono e sperimentare con un musical dal sapore teatrale. Cosa dovremo aspettarci? A24 punta sulla commedia musicale diIl nuovoè ancora senza titolo ma sappiamo già che sarà prodotto da Fruit Tree (la casa di produzione fondata da Emma Stone) in collaborazione con Topic Studios.