Cinisello Milano nel ex bowling ora rifugio per senzatetto Un pericolo per le mille famiglie del condominio

Cinisello Balsamo (Milano) c'è una vita clandestina che fa paura alle mille famiglie che abitano in un grande complesso condominiale. In un bowling chiuso e abbandonato da 15 anni hanno trovato rifugio, infatti, alcuni stranieri senza fissa dimora. Il reportage. Tgcom24.mediaset.it - Cinisello (Milano), nell'ex bowling ora rifugio per senzatetto: "Un pericolo per le mille famiglie del condominio" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Nei sotterranei di viale Romagna aBalsamo () c'è una vita clandestina che fa paura alleche abitano in un grande complesso condominiale. In unchiuso e abbandonato da 15 anni hanno trovato, infatti, alcuni stranieri senza fissa dimora. Il reportage.

Cinisello (Milano), nell'ex bowling ora rifugio per senzatetto: "Un pericolo per le mille famiglie del condominio". Ne parlano su altre fonti

Secondo msn.com: Milano, nel bowling sotterraneo alla periferia Nord: tra i birilli intatti e uffici sprangati il via vai misterioso dei vagabondi - Il locale tra Milano e Cinisello era diventato famoso negli anni 80. Dopo la chiusura si favoleggia di strane frequentazioni: il buio è ovunque, il soffitto ha ceduto. Ma le piste sembrano intatte ...