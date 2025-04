James Gunn festeggia Jimmy Olsen con una nuova foto di Skyler Gisondo

James Gunn festeggia Jimmy Olsen con una nuova foto di Skyler GisondoLo sceneggiatore e regista di Superman, James Gunn, ha celebrato un altro anniversario, questa volta di Jimmy Olsen – il suo debutto nella serie radiofonica “Le avventure di Superman” il 15 aprile 1940 – con un nuovo sguardo all’interpretazione di Skyler Gisondo del coraggioso fotografo. L’attore sembra proprio all’altezza della parte, se questa anteprima è indicativa. Ricordiamo che Gisondo è noto soprattutto per i ruoli in “Licorice Pizza“, “Booksmart”, “Vacance”, “The Righteous Gemstones” e “Santa Clarita Diet“.È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo visto l’amicizia tra Clark Kent e Jimmy esplorata sullo schermo. Con Gunn – grande appassionato di fumetti – alla guida del DCU, le cose sembrano finalmente destinate a cambiare. Leggi su Cinefilos.it con unadiLo sceneggiatore e regista di Superman,, ha celebrato un altro anniversario, questa volta di– il suo debutto nella serie radiofonica “Le avventure di Superman” il 15 aprile 1940 – con un nuovo sguardo all’interpretazione didel coraggiosografo. L’attore sembra proprio all’altezza della parte, se questa anteprima è indicativa. Ricordiamo cheè noto soprattutto per i ruoli in “Licorice Pizza“, “Booksmart”, “Vacance”, “The Righteous Gemstones” e “Santa Clarita Diet“.È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo visto l’amicizia tra Clark Kent eesplorata sullo schermo. Con– grande appassionato di fumetti – alla guida del DCU, le cose sembrano finalmente destinate a cambiare.

