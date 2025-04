Vertice a Palazzo Chigi in vista del viaggio di Meloni da Trump È un momento difficile

vista della missione a Washington, dove incontrerà Donald Trump, Giorgia Meloni ha riunito martedì 15 aprile a Palazzo Chigi i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, assieme ai ministri Giancarlo Giorgetti, Guido Crosetto e Tommaso Foti, per definire la strategia. Quello in programma giovedì sarà il primo bilaterale formale con Trump per la presidente del Consiglio, che ha commentato il momento definendolo «un momento difficile, vediamo come va nelle prossime ore» e ha aggiunto: «Sono consapevole di quello che rappresento e di quello che sto difendendo. Vediamo come si sviluppa il quadro. Abbiamo superato ostacoli ben peggiori».LEGGI ANCHE: Qualche consiglio a Giorgia Meloni prima dell’incontro con TrumpLa missione di Šef?ovi? a Washington: «Non è chiaro cosa vogliano gli Stati Uniti»Nel frattempo proseguono anche i negoziati commerciali tra Stati Uniti e Unione europea, con esiti ancora incerti. Lettera43.it - Vertice a Palazzo Chigi in vista del viaggio di Meloni da Trump: «È un momento difficile» Leggi su Lettera43.it Indella missione a Washington, dove incontrerà Donald, Giorgiaha riunito martedì 15 aprile ai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, assieme ai ministri Giancarlo Giorgetti, Guido Crosetto e Tommaso Foti, per definire la strategia. Quello in programma giovedì sarà il primo bilaterale formale conper la presidente del Consiglio, che ha commentato ildefinendolo «un, vediamo come va nelle prossime ore» e ha aggiunto: «Sono consapevole di quello che rappresento e di quello che sto difendendo. Vediamo come si sviluppa il quadro. Abbiamo superato ostacoli ben peggiori».LEGGI ANCHE: Qualche consiglio a Giorgiaprima dell’incontro conLa missione di Šef?ovi? a Washington: «Non è chiaro cosa vogliano gli Stati Uniti»Nel frattempo proseguono anche i negoziati commerciali tra Stati Uniti e Unione europea, con esiti ancora incerti.

