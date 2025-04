Innovazione e visione imprenditoriale Vito Pertosa riceve il prestigioso premio Il Perugino 2025

Vito Pertosa , Presidente di MERMEC S.p.A. e di Angel Holding , è stato insignito a Perugia del premio “Il Perugino, Artista e Imprenditore” 2025 . La cerimonia di premiazione si è svolta nella splendida cornice del Teatro Collegio di Merito della Sapienza – Fondazione ONAOSI, riconoscendo l’importante contributo di Pertosa all’Innovazione tecnologica e allo sviluppo economico e sociale. Il premio, promosso dall’autorevole Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito (ANSPC), viene conferito annualmente a personalità che incarnano lo spirito poliedrico del genio rinascimentale Pietro Vannucci, “Il Perugino”. Celebra figure capaci di coniugare creatività artistica, acume imprenditoriale e visione strategica, generando un impatto positivo sulla crescita del Paese. A consegnare il premio è stata Stefania Proietti , Presidente della Regione Umbria, che ha dichiarato: “È per me un onore e un privilegio raccontare la vita professionale del Cavalier Vito Pertosa, un onore perché la sua opera è stata caratterizzata dal coraggio imprenditoriale e dalla lungimiranza visionaria e un privilegio perché consegnare il premio “Il Perugino” a un personaggio di così altissimo spessore riempie di orgoglio la nostra comunità regionale”. Lapresse.it - Innovazione e visione imprenditoriale: Vito Pertosa riceve il prestigioso premio “Il Perugino” 2025 Leggi su Lapresse.it Il Cav., Presidente di MERMEC S.p.A. e di Angel Holding , è stato insignito a Perugia del“Il, Artista e Imprenditore”. La cerimonia di premiazione si è svolta nella splendida cornice del Teatro Collegio di Merito della Sapienza – Fondazione ONAOSI, riconoscendo l’importante contributo diall’tecnologica e allo sviluppo economico e sociale. Il, promosso dall’autorevole Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito (ANSPC), viene conferito annualmente a personalità che incarnano lo spirito poliedrico del genio rinascimentale Pietro Vannucci, “Il”. Celebra figure capaci di coniugare creatività artistica, acumestrategica, generando un impatto positivo sulla crescita del Paese. A consegnare ilè stata Stefania Proietti , Presidente della Regione Umbria, che ha dichiarato: “È per me un onore e un privilegio raccontare la vita professionale del Cavalier, un onore perché la sua opera è stata caratterizzata dal coraggioe dalla lungimiranza visionaria e un privilegio perché consegnare il“Il” a un personaggio di così altissimo spessore riempie di orgoglio la nostra comunità regionale”.

