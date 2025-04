Bayern Monaco Kompany Kim Se ho qualcosa da dire a un giocatore gliela dico di persona

Kompany, allenatore del Bayern Monaco, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida contro l’Inter valida per il ritorno dei quarti di Champions League (domani sera a San Siro, ore 21). Dalle recenti prestazioni sottotono di Kim all’analisi della partita a 360 gradi: vi proponiamo di seguito le sue dichiarazioni riportate dai colleghi di Tmw.Bayern Monaco, le parole di Kompany in conferenzaDopo il Dortmund si è parlato molto di Kim. Ha deciso se giocherà o meno dall’inizio?«Io penso di averlo già spiegato abbastanza bene, non è una cosa limitata ai singoli. Abbiamo avuto delle difficoltà a causa delle assenze registrate in fase difensiva. L’ultima cosa che vogliamo è dare colpa alle prestazioni dei singoli: se ho qualcosa da dire a un giocatore gliela dico personalmente per far sì che la squadra migliori. Ilnapolista.it - Bayern Monaco, Kompany: «Kim? Se ho qualcosa da dire a un giocatore, gliela dico di persona» Leggi su Ilnapolista.it Vincent, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida contro l’Inter valida per il ritorno dei quarti di Champions League (domani sera a San Siro, ore 21). Dalle recenti prestazioni sottotono diall’analisi della partita a 360 gradi: vi proponiamo di seguito le sue dichiarazioni riportate dai colleghi di Tmw., le parole diin conferenzaDopo il Dortmund si è parlato molto di. Ha deciso se giocherà o meno dall’inizio?«Io penso di averlo già spiegato abbastanza bene, non è una cosa limitata ai singoli. Abbiamo avuto delle difficoltà a causa delle assenze registrate in fase difensiva. L’ultima cosa che vogliamo è dare colpa alle prestazioni dei singoli: se hodaa unlmente per far sì che la squadra migliori.

