Nerlinger spaventa i nerazzurri Bayern fuori contro l’Inter Non credo che accadrà

Nerlinger si è espresso sul confronto in arrivo a San Siro tra Inter e Bayern Monaco, le dichiarazioniIntervistato da TuttoCalcioEstero.it l’ex centrocampista del Bayern Monaco Christian Nerlinger si è lanciato in un pronostico per la sfida di domani sera tra Inter e bavaresi in Champions League. Per Christian Nerlinger, uno dei giocatori più importanti del Bayern Monaco di inizio anni 90 (riuscì a vincere due campionati e una Coppa Uefa), tanto da diventarne poi anche direttore sportivo, il calcio moderno è strutturato male. Si valutano infatti solo i risultati finali delle squadre, senza considerare i loro percorsi di crescita negli anni.LE PAROLE – «È assurdo che ormai sembri che siano dalle tre alle cinque partite all’anno a decidere se una stagione è buona o meno. Se il Bayern dovesse perdere contro l’Inter, cosa che non credo accadrà, allora l’ambiente vivrà l’eliminazione come fosse la fine del mondo. Internews24.com - Nerlinger spaventa i nerazzurri: «Bayern fuori contro l’Inter? Non credo che accadrà» Leggi su Internews24.com di Redazionesi è espresso sul confronto in arrivo a San Siro tra Inter eMonaco, le dichiarazioniIntervistato da TuttoCalcioEstero.it l’ex centrocampista delMonaco Christiansi è lanciato in un pronostico per la sfida di domani sera tra Inter e bavaresi in Champions League. Per Christian, uno dei giocatori più importanti delMonaco di inizio anni 90 (riuscì a vincere due campionati e una Coppa Uefa), tanto da diventarne poi anche direttore sportivo, il calcio moderno è strutturato male. Si valutano infatti solo i risultati finali delle squadre, senza considerare i loro percorsi di crescita negli anni.LE PAROLE – «È assurdo che ormai sembri che siano dalle tre alle cinque partite all’anno a decidere se una stagione è buona o meno. Se ildovesse perdere, cosa che non, allora l’ambiente vivrà l’eliminazione come fosse la fine del mondo.

Potrebbe interessarti anche:

Pedullà spaventa l’Inter: «Thuram? La clausola fa paura, ma i nerazzurri possono fare qualcosa di fantastico»

di RedazioneL’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà si è espresso sul calciomercato Inter e in particolare sulla questione relativa alla clausola di Thuram Intervenuto sul suo canale YouTube, ...

Come voglio morire". Asia Argento spaventa Silvia Toffanin, cosa è successo in studio

Discorsi macabri da SIlvia Toffanin. Asia Argento è stata ospite a Verissimo, il programma in onda su Canale 5. E, com'era prevedibile, le sue dichiarazioni hanno destato un certo clamore. Al centro ...

San Siro Inter, Scaroni ottimista: «Nuovo stadio coi nerazzurri? Probabilità superiori al 50%, porteremo qui le sedi dei due club! Vi spiego il progetto»

di RedazioneSan Siro Inter, Scaroni ottimista: le parole del presidente del Milan che spiega come stanno le cose per la realizzazione del nuovo stadio Intervistato da Il Foglio in occasione ...

informazione.it riferisce: L’ex Bayern Nerlinger: "Meglio perdere con l’Inter che fallire in finale a casa - La pressione che grava sul Bayern Monaco in questa Champions League , con la finale in programma proprio all’Allianz Arena, rischia di trasformarsi in un fardello troppo pesante. Christian Nerlinger , ...

Segnala spaziointer.it: Inter, la sentenza che spaventa i tifosi: “A San Siro vince il Bayern 3-1” - L’ex Inter spaventa i tifosi nerazzurri: in semifinale di Champions League si qualificherà il Bayern. Lothar Matthaus, grande doppio ex della sfida di mercoledì, scommette tutto sul Bayern. Secondo ...

Lo riporta informazione.it: Inter-Bayern Monaco: il pronostico di Christian Nerlinger in esclusiva | "Non credo che accadrà..." - L’ex calciatore dei bavaresi ha fatto un pronostico chiaro in esclusiva ai nostri microfoni, che ha lasciato tutti senza parole. Per Christian Nerlinger, uno dei giocatori più importanti del Bayern Mo ...