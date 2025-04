Laprimapagina.it - Voli nazionali più cari di quelli per New York: “Servono soluzioni immediate e un cambio di rotta”

Leggi su Laprimapagina.it

di Anna Pesce (Indipendenza)Le tariffe più elevate si registrano per chi parte in aereo dallo scalo milanese di Linate. Imbarcandosi venerdì 18 aprile e tornando martedì 22 aprile, un biglietto di andata e ritorno per Brindisi costa oggi un minimo di 619 euro, una cifra superiore rispetto a un volo per Newnelle stesse date, che parte da 571 euro (con uno scalo).Una situazione paradossale che si ripete puntualmente ogni anno e che vede aumenti vertiginosi sulle principali trattedurante i periodi festivi e i ponti primaverili. Per volare da Linate a Catania e ritornoalmeno 518 euro, mentre per Palermo si parte da 499 euro. Non va meglio per la Sardegna: il biglietto per Cagliari sfiora i 460 euro.Anche dalle altre città italiane i costi sono insostenibili: da Genova a Catania si parte da 401 euro, mentre da Torino a Lamezia Terme si arriva a 398 euro.