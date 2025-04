La scena più spaventosa di The Last of Us 2 svela ulteriori dettagli sugli infetti

Last of Us della HBO è tornato con la sua seconda stagione, portando i fan cinque anni dopo il punto in cui avevamo lasciato Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) nella prima stagione. La narrazione è ora incentrata su una Ellie di 19 anni, che si è affermata come membro vitale della rete di difesa della comunità di Jackson. Non più il carico protetto dei primi episodi, Ellie si è trasformata in un’abile combattente che partecipa regolarmente alle pattuglie che monitorano la natura circostante alla ricerca di potenziali minacce infette. Questo significativo salto temporale fornisce lo sfondo perfetto per la sequenza più agghiacciante della prima stagione, che rivela un’inquietante evoluzione del comportamento degli infetti che promette di rimodellare la mitologia consolidata della serie. Nerdpool.it - La scena più spaventosa di The Last of Us 2 svela ulteriori dettagli sugli infetti Leggi su Nerdpool.it L’acclamato adattamento di Theof Us della HBO è tornato con la sua seconda stagione, portando i fan cinque anni dopo il punto in cui avevamo lasciato Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) nella prima stagione. La narrazione è ora incentrata su una Ellie di 19 anni, che si è affermata come membro vitale della rete di difesa della comunità di Jackson. Non più il carico protetto dei primi episodi, Ellie si è trasformata in un’abile combattente che partecipa regolarmente alle pattuglie che monitorano la natura circostante alla ricerca di potenziali minacce infette. Questo significativo salto temporale fornisce lo sfondo perfetto per la sequenza più agghiacciante della prima stagione, che rivela un’inquietante evoluzione del comportamento degliche promette di rimodellare la mitologia consolidata della serie.

Potrebbe interessarti anche:

"Gli uomini devirilizzati e la violenza sulle donne: in scena la retorica più stantia"

"Credevamo impossibile dover assistere nel 2025, in una discussione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, all’intervento di Priamo Bocchi, consigliere esponente della politica cittadina e ...

Lilo & Stitch, la magia Disney torna in scena: Ohana si fa sentire più che mai

Un brivido di tenerezza attraversa chiunque ricordi quella storia in cui un minuscolo alieno, un po’ pasticcione e armato di artigli, finiva per trovare la sua vera casa accanto a una bambina che ...

Patrick Wilson ricorda la scena di sesso con Kate Winslet: "Non ho più girato sequenze così dopo il Me Too"

La star di Aquaman fu protagonista di una bollente sequenza nel film di Todd Field. Intervenuto al podcast di The Hollywood Reporter, Patrick Wilson ha parlato della sua esperienza sul set di Little ...

I jumpscare dei film horror più agghiaccianti di sempre. Ana de Armas ha girato la scena più spaventosa della sua vita: «Ho avuto paura». Deadpool & Wolverine, il regista rivela la scena più spaventosa da girare: "Terrorizzato come mai prima". Alien: le 10 scene più terrificanti della saga. Eden, Ana de Armas ha girato la scena più "spaventosa" della sua carriera in questo film. Ana de Armas: "Per Eden ho dovuto girare la scena più spaventosa della mia carriera". Ne parlano su altre fonti