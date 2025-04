Marche approvata nuova legge costruzione in zone sismiche

zone sismiche sarà allineata alle nuove disposizioni statali introdotte dalla legge del 2024 cosiddetta “Salva casa”. È stata infatti approvata oggi all’unanimità, durante la seduta del Consiglio regionale, la proposta di legge presentata dall’Assessorato all’Urbanistica guidato da Stefano Aguzzi che porterà importanti innovazioni e semplificazioni, a beneficio sia dei cittadini che dei Comuni.L’urgenza di adeguare la normativa“Si tratta di un risultato molto importante – ha commentato Aguzzi – poiché era quanto mai urgente adeguare la normativa regionale in materia, disciplinando i nuovi procedimenti amministrativi di competenza regionale e comunale per consentire la celere e ordinata istruttoria delle istanze”. Più in particolare, vengono previsti specifici procedimenti amministrativi per la sanatoria, anche dal punto di vista strutturale, di situazioni in cui esistono difformità parziali e variazioni essenziali. Lapresse.it - Marche, approvata nuova legge costruzione in zone sismiche Leggi su Lapresse.it La disciplina regionale sulle costruzioni insarà allineata alle nuove disposizioni statali introdotte dalladel 2024 cosiddetta “Salva casa”. È stata infattioggi all’unanimità, durante la seduta del Consiglio regionale, la proposta dipresentata dall’Assessorato all’Urbanistica guidato da Stefano Aguzzi che porterà importanti innovazioni e semplificazioni, a beneficio sia dei cittadini che dei Comuni.L’urgenza di adeguare la normativa“Si tratta di un risultato molto importante – ha commentato Aguzzi – poiché era quanto mai urgente adeguare la normativa regionale in materia, disciplinando i nuovi procedimenti amministrativi di competenza regionale e comunale per consentire la celere e ordinata istruttoria delle istanze”. Più in particolare, vengono previsti specifici procedimenti amministrativi per la sanatoria, anche dal punto di vista strutturale, di situazioni in cui esistono difformità parziali e variazioni essenziali.

Approvata la nuova legge regionale sulle costruzioni in zona sismica, Assenti: "Garantita semplificazione e efficacia nei controlli"". Approvata la proposta di legge regionale sulle costruzioni in zona sismica. Ausili (FdI): "Approvata nelle Marche la legge contro la desertificazione bancaria". Marche: semplificazioni e controlli più efficaci per le costruzioni in zona sismica. APPROVATA ALL'UNANIMITA' LA LEGGE SULLE PRO LOCO. Sistema Marche di Protezione civile, la Giunta approva la proposta di legge.

