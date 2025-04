Padre e figlio accoltellati dopo una lite fra vicini a Valdesi denunciato un diciottenne

lite condominiale come tante fino a quando una delle persone coinvolte non avrebbe impugnato un coltello ferendo un uomo e suo figlio. È successo nella tarda serata di domenica in via Danae, a Valdesi. Un uomo di 39 anni e un ragazzo di 18 sono finiti così al pronto soccorso di Villa. Palermotoday.it - Padre e figlio accoltellati dopo una lite fra vicini a Valdesi: denunciato un diciottenne Leggi su Palermotoday.it Sembrava unacondominiale come tante fino a quando una delle persone coinvolte non avrebbe impugnato un coltello ferendo un uomo e suo. È successo nella tarda serata di domenica in via Danae, a. Un uomo di 39 anni e un ragazzo di 18 sono finiti così al pronto soccorso di Villa.

