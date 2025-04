Maltempo in Toscana riattivata la circolazione ferroviaria tra Borgo San Lorenzo e San Piero a Sieve

La circolazione era stata interrotta il 14 marzo a causa del danneggiamento di circa 25 metri di rilevato ferroviario causato dal Maltempo che aveva colpito la Toscana ed in particolare l'area del Mugello

