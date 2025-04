Ucraina Zelensky risponde a Witkoff Nostri territori sono linea rossa

Ucraina è uno Stato sovrano e tutti i territori appartengono allo Stato unitario dell’Ucraina. Pertanto, ancora una volta, solo il popolo ucraino può parlare dei territori del nostro Stato. E sapete che per noi è una linea rossa riconoscere qualsiasi territorio temporaneamente occupato come non ucraino, ma russo”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa a Odessa con il segretario generale della Nato Mark Rutte, rispondendo all’inviato del presidente Usa Donald Trump, Steve Witkoff, che in un’intervista a Fox News aveva detto che l’accordo di pace in Ucraina discusso con il presidente russo Vladimir Putin riguarda anche “i cosiddetti cinque territori”. Il riferimento di Witkoff sembra essere alla Crimea, annessa illegalmente dalla Russia nel 2014, e alle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, attualmente parzialmente occupate. Lapresse.it - Ucraina, Zelensky risponde a Witkoff: “Nostri territori sono linea rossa” Leggi su Lapresse.it “L’è uno Stato sovrano e tutti iappartengono allo Stato unitario dell’. Pertanto, ancora una volta, solo il popolo ucraino può parlare deidel nostro Stato. E sapete che per noi è unariconoscere qualsiasio temporaneamente occupato come non ucraino, ma russo”. Così il presidente ucraino Volodymyr, in conferenza stampa a Odessa con il segretario generale della Nato Mark Rutte,ndo all’inviato del presidente Usa Donald Trump, Steve, che in un’intervista a Fox News aveva detto che l’accordo di pace indiscusso con il presidente russo Vladimir Putin riguarda anche “i cosiddetti cinque”. Il riferimento disembra essere alla Crimea, annessa illegalmente dalla Russia nel 2014, e alle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, attualmente parzialmente occupate.

