L’incontro sui social i modi gentili e il primo appuntamento poi la violenza bestiale L’incubo della ragazzina di 14 anni stuprata a Busto

Busto Arsizio (Varese), 15 aprile 2025 – La notizia della ragazzina violentata e massacrata di botte ha sconvolto la città di Busto Arsizio, dove è crescente l'allarme per pestaggi e aggressioni tra giovanissimi e non solo. Parliamo di un'adolescente di 14 anni di origine peruviana che, alla fine, è stata soccorsa da un residente di via Vercelli, spaventato dalla urla disperate. è stato lui a chiamare gli agenti della polizia locale che, a loro volta, sono riusciti ad arrestare per violenza sessuale aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale un ragazzo di 21 anni di origine nord-africana e residente a Rozzano, in provincia di Milano. Scaduto il suo permesso di soggiorno. Ma andiamo con ordine. L'incontro La violenza I soccorsi L'arresto L'incontro La vittima avrebbe conosciuto il ragazzo sui social e si sarebbe fidatadi lui per i modi gentili.

