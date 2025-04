Bayern Monaco Kane ampquotNon ho dormito dopo gli errori all039andata Siamo convinti di passare con l039Interampquot

Kane, attaccante del Bayern Monaco che affronterà l`Inter nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, ha parlato in conferenza. Leggi su Calciomercato.com Harry, attaccante delche affronterà l`Inter nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, ha parlato in conferenza.

Potrebbe interessarti anche:

Bayern Monaco, problemi anche per Kane: «Spero non sia grave»

La vittoria per 3-1 contro l’Augsburg, che ha consolidato il primato in Bundesliga, si è trasformata in una serata amara per il Bayern Monaco. Dopo il grave infortunio muscolare che costringerà ...

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 0-0 LIVE: grande occasione per Kane che chiede un rigore

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 0-0 MARCATORI - AZIONI SALIENTI - 5` - Grande azione di Musiala sulla destra, palla al centro dove lottano...

Union Berlino-Bayern Monaco, il pronostico di Bundesliga: Over scontato, Kane in formissima

Dopo le gare di ritorno degli ottavi di finale delle tre competizioni europee, tornano protagonisti i campionati nazionali prima dell’ultima sosta stagionale. In Bundesliga si disputerà la 26ª ...

Si apprende da calciomercato.com: Bayern Monaco, Kane: "Non ho dormito dopo gli errori all'andata. Siamo convinti di passare con l'Inter" - Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco che affronterà l'Inter nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, ha parlato in conferenza stampa a San Siro. Queste le sue parole alla vigilia del ...

ansa.it riferisce: Champions: Bayern;Kane,convinti di poter ribaltare risultato - "Non dormo tanto dopo le partite, specialmente dopo che ho sbagliato delle occasioni. Però bisogna preoccuparsi se non si hanno occasioni, non se le si sbaglia. Da me mi aspetto di segnare in certe oc ...

Come scrive sport.sky.it: Bayern Monaco-Inter: il video del clamoroso errore di Kane tutto solo contro Sommer - Il bomber del Bayern può sbloccare la partita quando - al 26' di gioco - riceve tutto solo sulla sinistra dell'area. Il suo destro aperto di piatto è però troppo largo e l'errore (soprattutto per uno ...