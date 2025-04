Non si capisce cosa vuole Trump nulla di fatto sulla proposta europea Trattative in alto mare

europea si trova da giorni nella capitale americana per tentare di costruire un’intesa capace di scongiurare nuovi pesanti dazi su prodotti industriali europei. La trattativa, tuttavia, si sta dimostrando più complicata del previsto.A guidare la missione è Maros Sefcovic, attualmente responsabile per il commercio nella Commissione europea. Gli incontri, seppur definiti “produttivi” dal portavoce Olof Gill, non sembrano ancora aver portato a un vero cambio di passo. Secondo quanto trapelato da fonti vicine ai colloqui, il commissario avrebbe lasciato il tavolo negoziale con “poche certezze sulla posizione americana”, lamentando difficoltà a comprendere “quali siano esattamente gli obiettivi degli Stati Uniti”. Thesocialpost.it - “Non si capisce cosa vuole Trump”, nulla di fatto sulla proposta europea. Trattative in alto mare Leggi su Thesocialpost.it La tensione commerciale tra Europa e Stati Uniti è tornata al centro della scena. Una delegazione dell’Unionesi trova da giorni nella capitale americana per tentare di costruire un’intesa capace di scongiurare nuovi pesanti dazi su prodotti industriali europei. La trattativa, tuttavia, si sta dimostrando più complicata del previsto.A guidare la missione è Maros Sefcovic, attualmente responsabile per il commercio nella Commissione. Gli incontri, seppur definiti “produttivi” dal portavoce Olof Gill, non sembrano ancora aver portato a un vero cambio di passo. Secondo quanto trapelato da fonti vicine ai colloqui, il commissario avrebbe lasciato il tavolo negoziale con “poche certezzeposizione americana”, lamentando difficoltà a comprendere “quali siano esattamente gli obiettivi degli Stati Uniti”.

