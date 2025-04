Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve: Tudor fa parte del futuro bianconero, ma spicca una clamorosa suggestione! Tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: Balzarini valuta un possibile testa a testa per iltecnico. Le sue sensazioniGianni Balzarini vede possibile la conferma di Igorsulla panchina della, ma apre a una: quella di vedere Antonio Conte diin. Ecco le sue parole, pronunciate nel corso di un video sul proprio canale You Tube.PERMANENZA– «è ilperché lui sta mettendo dei mattoncini sicuramente. Esiste una clausola nel suo contratto che prevede il rinnovo automatico qualora laraggiungesse la Champions. Però c’è un’altra clausola che prevede come i bianconeri possano ugualmente sciogliere questo accordo anche in caso di conseguimento della Champions, se la dirigenza dovesse ritenere, in base a valutazioni effettuate, che ilpossa essere un altro.