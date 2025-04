Arrestati altri 6 ultras di Roma e Lazio dopo il derby uno appartiene a CasaPound

Arrestati sei tifosi dopo gli scontri prima del derby Roma-Lazio. Si tratta di tre supporter giallorossi e tre biancocelesti, accusati tutti di aver partecipato agli scontri. Sarebbero 'volti noti' di Curva Nord e Curva Sud, appartenenti ai gruppi organizzati "Roma Violenta", "Quadraro", "Insurrezione" e "ultras Lazio".

Arrestati altri 6 ultras di Roma e Lazio dopo il derby, uno appartiene a CasaPound.

