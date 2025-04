Firenze spari all’ippodromo del Visarno ipotesi regolamento di conti faida tra famiglie

regolamento di conti per antichi dissapori tra due gruppi familiari. Questo il movente alla base del ferimento di un uomo avvenuto al culmine di una lite, nel pomeriggio di domenica 13 aprile 2025L'articolo Firenze, spari all’ippodromo del Visarno: ipotesi regolamento di conti, faida tra famiglie proviene da Firenze Post. .com - Firenze, spari all’ippodromo del Visarno: ipotesi regolamento di conti, faida tra famiglie Leggi su .com Si tratterebbe di undiper antichi dissapori tra due gruppi familiari. Questo il movente alla base del ferimento di un uomo avvenuto al culmine di una lite, nel pomeriggio di domenica 13 aprile 2025L'articolodelditraproviene daPost.

Potrebbe interessarti anche:

Firenze, spari all’ippodromo del Visarno: pm indaga per tentato omicidio. Aggressore in fuga

La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per tentato omicidio, in merito al ferimento di un uomo avvenuto al culmine di una lite ieri, domenica 12 aprile 2024, nel ...

Firenze, spari in una lite fuori dall’ippodromo, uomo colpito a un piede

Firenze, 13 aprile 2025 – Un uomo è rimasto ferito questo pomeriggio a seguito di una lite scoppiata alle Cascine a Firenze al termine della quale sarebbero stati esplosi colpi d'arma da fuoco. ...

Firenze: spari alle Cascine durante lite nei pressi dell’ippodromo. Un ferito

L'uomo ferito non sarebbe in pericolo di vita secondo quanto appreso: sarebbe stato colpito a un piede L'articolo Firenze: spari alle Cascine durante lite nei pressi dell’ippodromo. Un ferito ...