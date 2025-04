Pellissier rimprovera severamente Vlahovic Uno che gioca alla Juve non può permettersi di fare questo 12 milioni di euro sono tanti

Sergio Pellissier ha parlato nel corso di "Maracanà" e ha detto la sua su Dusan Vlahovic. Ecco le sue impressioni sull'attaccante della Juve.

PAROLE – «Vlahovic? Se sbagliavo io quei gol che ha sbagliato lui, non giocavo più. Uno che gioca alla Juve non può permettersi certi errori, altrimenti non sei da Juve. Si è giocato una grande occasione e 12 mln l'anno sono tanti. Per quella cifra devi fare la differenza sempre».

