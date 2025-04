Rischi Tac radiologi Nessun allarme serve appropriatezza

"Non c'è nessun allarme sull'impiego delle Tac per fini diagnostici e rischio di cancro. La questione è l'appropriatezza, come del resto sottolineano i ricercatori americani, che si confrontano con un sistema sanitario molto diverso dal nostro". Così Andrea Magistrelli, medico radiologo, presidente sezione studio di Radioprotezione della Società italiana di radiologia medica.

Magistrelli (Sirm), 'quando clinicamente giustificato i benefici dell'esame superano largamente pericoli' Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - "Non c'è nessun allarme sull'impiego delle Tac per fini ...

(Adnkronos) – "Non c'è nessun allarme sull'impiego delle Tac per fini diagnostici e rischio di cancro. La questione è l'appropriatezza, come del resto sottolineano i ricercatori americani, che si ...

