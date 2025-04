Bankitalia il Pil calerà del 9 entro il 2050 senza occupazione di giovani e donne

Vanityfair.it - Bankitalia: il Pil calerà del 9% entro il 2050 senza l'occupazione di giovani e donne Leggi su Vanityfair.it Un tenore di vita più basso, un prodotto interno lordo in picchiata, una popolazione sempre più anziana. Il vicecapo del Dipartimento Economia e Statistica di Banca d’Italia ha presentato questi dati alla commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti della transizione demografica

Potrebbe interessarti anche:

Bankitalia taglia le stime del Pil: +0,6% nel 2025

Le previsioni di crescita sono influenzate negativamente dall'inasprimento delle politiche commerciali e, in particolare, dall'aumento dei dazi da parte degli Stati Uniti

Bankitalia “Forte incertezza per i dazi, Pil +0,6% nel 2025”

ROMA (ITALPRESS) – La Banca d’Italia ha reso note le proiezioni macroeconomiche per il Paese nel triennio 2025-27. Le proiezioni “sono realizzate in un contesto di forte incertezza circa ...

Dazi,Bankitalia taglia stime Pil:+0,6%

8.00 La Banca d'Italia taglia le stime sul Pil per effetto "dell'inasprimento delle politiche commerciali". Il +0,8% previsto a dicembre per il 2025 cala a +0,6%. Per il 2026, la stima di +1,1% ...

Bankitalia: il Pil calerà del 9% entro il 2050 senza l'occupazione di giovani e donne. Bankitalia: il Pil sprofonderà del 9% entro il 2050 se non aumenta l'occupazione di giovani e donne. Bankitalia, il pil crollerà del 9% entro il 2050 senza una maggiore partecipazione al mondo del lavoro di giovani e donne. Bankitalia: il Pil sprofonderà del 9% entro il 2050 se non aumenta l’occupazione di giovani e donne. Transizione demografica, Bankitalia: "Da calo popolazione in età lavoro PIL -0,9% anno". Pil: Bankitalia, quasi -9% al 2050 senza aumento crescita partecipazione lavoro. Ne parlano su altre fonti