Un milione di lire a serata la cifra shock per Paola Barale Cosa facevo

Paola Barale si è raccontata a cuore aperto, rievocando i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e condividendo un momento particolarmente toccante legato alla sua vita privata. L’occasione è stata un’ospitata in un talk pomeridiano, dove la showgirl ha ripercorso il filo dei ricordi con disarmante sincerità.La conversazione si è aperta con il racconto degli anni della giovinezza, quando, ancora adolescente, iniziava a muovere i primi passi nel mondo dell’intrattenimento. “A casa mi davano una paghetta settimanale, erano altri tempi”, ha raccontato. E mentre la conduttrice cercava di scavare più a fondo, lei sorrideva, lasciando spazio a qualche aneddoto inedito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Barale (@PaolaBaraleofficial)È stato solo nel corso della chiacchierata che la protagonista ha svelato di aver iniziato la carriera imitando un’icona della musica internazionale. Thesocialpost.it - “Un milione di lire a serata”, la cifra shock per Paola Barale: “Cosa facevo” Leggi su Thesocialpost.it Durante una recente intervista televisiva,si è raccontata a cuore aperto, rievocando i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e condividendo un momento particolarmente toccante legato alla sua vita privata. L’occasione è stata un’ospitata in un talk pomeridiano, dove la showgirl ha ripercorso il filo dei ricordi con disarmante sincerità.La conversazione si è aperta con il racconto degli anni della giovinezza, quando, ancora adolescente, iniziava a muovere i primi passi nel mondo dell’intrattenimento. “A casa mi davano una paghetta settimanale, erano altri tempi”, ha raccontato. E mentre la conduttrice cercava di scavare più a fondo, lei sorrideva, lasciando spazio a qualche aneddoto inedito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official)È stato solo nel corso della chiacchierata che la protagonista ha svelato di aver iniziato la carriera imitando un’icona della musica internazionale.

Potrebbe interessarti anche:

Paola Barale: “Per fare la sosia di Madonna guadagnavo 1 milione di lire a serata”

(Adnkronos) – Paola Barale ha ricordato gli esordi della sua carriera, come sosia di Madonna, a 'La volta buona'. L'attrice, ospite oggi martedì 15 aprile nel salotto di Caterina Balivo, ha rivelato ...

Paola Barale: “Per fare la sosia di Madonna guadagnavo 1 milione di lire a serata”

(Adnkronos) – Paola Barale ha ricordato gli esordi della sua carriera, come sosia di Madonna, a 'La volta buona'. L'attrice, ospite oggi martedì 15 aprile nel salotto di Caterina Balivo, ha rivelato ...

La serata cover? Oltre un milione di euro in gioielli: ecco chi li ha indossati

A Sanremo 2025 non si è parlato d'altro che del collana-gate. Durante la terza serata, Tony Effe è stato costretto a rinunciare alla sua collana Tiffany collezione Hardwear in oro giallo da 71.000 ...

Paola Barale: 'Per fare la sosia di Madonna guadagnavo 1 milione di lire a serata'. Il mito e la ricorrenza. De André, il primo live proprio mezzo secolo fa. Paola Barale: "Per fare la sosia di Madonna guadagnavo 1 milione di lire a serata". Quanto costa il Festival di Sanremo e quanto ci guadagna la Rai? Tutti i numeri tra sponsor e biglietti. CALCIO Vincenzo Sarno: “Fui pagato 120 milioni, ma la mia famiglia ha visto ben poco”. Addio a Milva, la "rossa" della musica italiana. Ne parlano su altre fonti

Nota di msn.com: Paola Barale: "Per fare la sosia di Madonna guadagnavo 1 milione di lire a serata" - (Adnkronos) - Paola Barale ha ricordato gli esordi della sua carriera, come sosia di Madonna, a 'La volta buona'. L'attrice, ospite oggi martedì 15 aprile nel salotto di Caterina Balivo, ha rivelato l ...