Odore troppo forte dell’avversaria tennista chiede di spruzzare deodorante – Video

tennista che si lamenta dell'Odore dell'avversaria. È successo a Rouen, dove si sta giocando il Wta 250, nelle fasi finali della partita, valida per il primo turno del torneo, tra la britannica Harriet Dart, numero 110 del mondo, e la francese Lois Boisson, 303esima del ranking. Dopo aver perso il primo set .L'articolo Odore troppo forte dell’avversaria, tennista chiede di spruzzare deodorante – Video proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Unache si lamenta dell'dell'avversaria. È successo a Rouen, dove si sta giocando il Wta 250, nelle fasi finali della partita, valida per il primo turno del torneo, tra la britannica Harriet Dart, numero 110 del mondo, e la francese Lois Boisson, 303esima del ranking. Dopo aver perso il primo set .L'articolodiproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Potrebbe interessarti anche:

Odore troppo forte dell’avversaria, tennista chiede di spruzzare deodorante – Video

(Adnkronos) – Una tennista che si lamenta dell'odore dell'avversaria. È successo a Rouen, dove si sta giocando il Wta 250, nelle fasi finali della partita, valida per il primo turno del torneo, tra ...

Il "dazio" monetario dell'euro troppo forte: il nostro export frenato dal crollo del dollaro

Il biglietto verde in pochi giorni è sceso del 10% rispetto alla moneta unica europea. Le conseguenze negative per la Ue

La Pallavolo Grosseto ci prova ma poi cede. Il Tomei Livorno è davvero troppo forte

VOLLEYQuattordicesima sconfitta per la Pallavolo Grosseto Luca Consani che cede 3-0 in casa contro il Tomei Livorno nel turno di serie D femminile: 14-25, 21-25, 19-25. Ancora un ko per la giovane ...

Odore troppo forte dell’avversaria, tennista chiede di spruzzare deodorante – Video. Odore troppo forte dell’avversaria, tennista chiede di spruzzare deodorante – Video. "L'avversaria puzza", tennista si lamenta: scena surreale a Rouen - Video. Fisco, Albano (EY): "Riforma tributaria imponente e ambiziosa". Torna la Genova-Olbia, la classicissima di Moby. Mattarella e la legge Morandi: "Giusti risarcimenti per crolli, ma no a discriminazioni". Ne parlano su altre fonti