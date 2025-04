Dove trovare la più buona Bressadela broè e ricetta del dolce tipico di Verona per Pasqua

Pasqua si avvicina e sulle nostre tavole non possono mancare le Brassadele broè, uno dei dolci tipici di Verona preparati esclusivamente in questo periodo, sono ciambelle croccanti all'esterno e fragranti all'interno, dalla dolcezza moderata con un accenno a sentori di grappa e di limone che si.

