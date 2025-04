Perché la Slovacchia vuole abbattere 350 orsi i grandi carnivori fanno paura in tutta Europa

Slovacchia nel 2025 abbatterà 350 orsi, si tratta di 257 orsi in più rispetto all'anno precedente. La paura dell'orso però non si ferma ai confini slovacchi: anche Italia, Francia e Romania stanno chiedendo, e attuando, più abbattimenti. Leggi su Fanpage.it Lanel 2025 abbatterà 350, si tratta di 257in più rispetto all'anno precedente. Ladell'orso però non si ferma ai confini slovacchi: anche Italia, Francia e Romania stanno chiedendo, e attuando, più abbattimenti.

Potrebbe interessarti anche:

Basket - Serie "B" maschile interregionale. Bcl vuole abbattere il gigante Gulliver

L’obiettivo è trasformarsi in lillipuziani: non per la statura, ma perché, nel romanzo di Jonathan Swift, sconfissero... Gulliver. Questa sera alle 20.30, al "Palatagliate" (arbitri Rossetti e ...

Graziani: «Inter arrabbiata? Vuole prendersi rivincita!»

L’Inter giocherà oggi contro il Milan un derby che dire sia decisivo è diminutivo. Ciccio Graziani su Sport Mediaset ricorda l’importanza del match. IMPORTANTE! – L’Inter è pronta al terzo derby ...

Tamberi vuole riprovarci: "Ci vediamo a Los Angeles 2028"

AGI - Gianmarco Tamberi scegli l'Ariston per sciogliere il dilemma sul suo futuro. "Ho tantissima paura ma ho voglia di riprovarci" e dà appuntamento alle olimpiadi americane del 2028.

Perché la Slovacchia vuole abbattere 350 orsi: i grandi carnivori fanno paura in tutta Europa. Il Governo vuole abbattere 350 orsi: "Le persone hanno paura di andare nei boschi". E' scontro con le associazioni animaliste in Slovacchia. Il Governo vuole abbattere 350 orsi: 'Le persone hanno paura di andare nei boschi'. E' scontro con le associazioni animaliste in Slovacchia. La Slovacchia autorizza l’abbattimento di 350 orsi, ma gli attacchi non diminuiranno. Putin sfida gli Usa: provate ad abbattere il missile Oreshnik. Kallas (Ue): non vuole la pace - Costa: “Ue unita per pace giusta, non capitolazione”. La Svizzera vuole abbattere il 70% dei lupi. Protestano gli animalisti. Ne parlano su altre fonti