D Alonzo replica a Sola sulla raccolta porta a porta Dalla minoranza solo ostruzionismo non costruttivo

replica alle ultime dichiarazioni del consigliere Paolo Sola del M5s relative all'estensione della raccolta porta a porta, da parte del presidente della commissione Ambiente Alessandro D'Alonzo. Sola aveva infatti fatto sapere che sono state raccolte oltre duemila firme contro. Ilpescara.it - D'Alonzo replica a Sola sulla raccolta porta a porta: "Dalla minoranza solo ostruzionismo non costruttivo" Leggi su Ilpescara.it Arriva laalle ultime dichiarazioni del consigliere Paolodel M5s relative all'estensione della, da parte del presidente della commissione Ambiente Alessandro D'aveva infatti fatto sapere che sono state raccolte oltre duemila firme contro.

D'Alonzo replica ad Artese (Pettinari sindaco) sulle potature: "Le scelte di oggi sono condizionate anche dagli errori del passato"

Arriva la replica del presidente della commissione ambiente e parchi Alessandro D'Alonzo, in merito alle critiche mosse dalla consigliera comunale Caterina Artese sulla gestione delle potature. ...

Replica La Promessa in streaming puntata 27 gennaio 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 27 gennaio 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Salvador decide di organizzare una festa a sorpresa per Maria e coinvolge tutta la ...

Venezia-Verona 1-1, Tchatchoua replica a Zerbin

Venezia, 27 gennaio 2025 - Il peso del match tra Venezia e Verona va ben oltre le rivalità classiche da derby: in ballo c'è una salvezza complicata per entrambe. Di più per i lagunari, che si ...

D'Alonzo replica a Sola sulla raccolta porta a porta: "Dalla minoranza solo ostruzionismo non costruttivo". D'Alonzo e Chiaravoli replicano a Pettinari e Sola sulla raccolta porta a porta: "Va vissuta una fase di adattamento alle novità". Orta e D'Alonzo replicano al M5s e a Pettinari sul degrado e i rifiuti in strada: "Spesso è l'inciviltà di alcuni cittadini la causa dei problemi". Stato di agitazione degli operatori dell'Ecocentro di Città Sant'Angelo, l'opposizione: "Nessuna strumentalizzazione". D' Alonzo e Chiaravoli replicano a Pettinari e Sola sulla raccolta porta a porta | Va vissuta una fase di adattamento alle novità.