Sei arresti per disordini al derby coinvolti ultrà di Lazio e Roma

arresti sono scattati oggi per i disordini prima del derby di domenica all'Olimpico. La polizia ha arrestato tre ultrà della Lazio e 3 della Roma accusati di aver partecipato ai violenti scontri avvenuti nelle ore precedenti alla partita. Si tratta di tutti 'volti noti' appartenenti ai gruppi "Roma Violenta", "Quadraro", "Insurrezione" e " Ultras Lazio", uno di questi ultimi già gravato dal provvedimento del Daspo e un altro appartenente a Casapound. Quotidiano.net - Sei arresti per disordini al derby: coinvolti ultrà di Lazio e Roma Leggi su Quotidiano.net Altri seisono scattati oggi per iprima deldi domenica all'Olimpico. La polizia ha arrestato tredellae 3 dellaaccusati di aver partecipato ai violenti scontri avvenuti nelle ore precedenti alla partita. Si tratta di tutti 'volti noti' appartenenti ai gruppi "Violenta", "Quadraro", "Insurrezione" e " Ultras", uno di questi ultimi già gravato dal provvedimento del Daspo e un altro appartenente a Casapound.

