Ilgiorno.it - Milano, ragazzo di 20 anni accoltellato a CityLife: è grave. Caccia all’aggressore

Leggi su Ilgiorno.it

, 25 aprile 2025 – Un ventenne di origine nordafricana è statosotto un'ascella poco prima delle 19 di oggi, martedì 15 aprile 2025, a, in piazza Tre Torri, all'ombra dei grattacieli di. L’aggressione Il, che è sempre rimasto cosciente durante i soccorsi, è stato trasportato dai sanitari di Areu all'ospedale Niguarda in codice rosso, quello per i casi più gravi: secondo quanto risulta al momento, il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Stando alle prime informazioni, ancora da confermare, sarebbe stato colpito con un taglierino. Le indagini La chiamata al 112 ha generato l'intervento immediato degli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura, che hanno subito avviato le indagini per capire cosa sia successo e per identificare l'aggressore, che si sarebbe allontanato dopo aver sferrato il fendente e che non è stato ancora rintracciato.