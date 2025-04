Sport Illumina rivoluziona sport 100 nuovi spazi in tutta Italia

sport che diventa più di un'attività fisica: un linguaggio comune, un'opportunità di crescita, ponte tra generazioni e culture. Cento nuovi spazi per lo sport in tutta Italia entro settembre. Il Progetto "sport Illumina", promosso dal Ministro per lo sport e i Giovani, tramite il Dipartimento per lo sport, e ideato da sport e Salute, con un finanziamento di oltre 30 milioni, nasce come risposta concreta – si legge in una nota – alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri.L'avviso pubblico è rivolto ai Comuni con l'obiettivo di realizzare spazi "Illumina" modulari, inclusivi, riconoscibili e funzionali per lo svolgimento di attività sportive e ricreative. I Comuni, suddivisi in cluster in base al numero di abitanti, potranno proporre, fino al 7 maggio 2025, la propria candidatura per trasformare un luogo da loro indicato in uno spazio Illumina.

