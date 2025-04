Francia espelle 12 diplomatici algerini si aggravano le tensioni tra i due Paesi

aggravano le tensioni diplomatiche tra Francia e Algeria. Parigi ha annunciato martedì l'espulsione di 12 funzionari diplomatici algerini in risposta a un analogo provvedimento messo in atto lunedì da Algeri nei confronti di 12 diplomatici francesi. "La Francia procederà in modo simmetrico con l'espulsione di dodici funzionari appartenenti alla rete consolare e diplomatica algerina in Francia", si legge nella dichiarazione dell'Eliseo che ha riferito la notizia. Perché erano stati espulsi i diplomatici francesiLa decisione delle autorità algerine di espellere i 12 funzionari francesi era stata presa a sua volta in risposta all'arresto in Francia di tre cittadini algerini, tra cui un funzionario consolare, perché accusati di essere coinvolti nel sequestro nell'aprile 2024 dell'influencer Amir Boukhors, o Amir DZ.

