Benjamin Britten riscoperta del genio musicale a 50 anni dalla scomparsa – Eventi e approfondimenti

C'è un compositore inglese che, a distanza di cinquant'anni dalla sua scomparsa, continua a far vibrare le corde dell'anima con la potenza e l'attualità delle sue opere. Parliamo di Benjamin Britten, un gigante della musica che ha saputo affrontare temi spinosi e universali come la guerra, la solitudine e la complessità della natura umana. Se non lo conosci ancora, preparati a un viaggio emozionante nel suo mondo!"The Rape of Lucretia" a Bari: Celebrazione del genio di Britten – Date, biglietti e curiositàIl prestigioso Teatro Petruzzelli di Bari si prepara a rendere omaggio a Britten con una messa in scena imperdibile di "The Rape of Lucretia". Dal 18 al 27 aprile, potrai immergerti in un'opera che è un vero e proprio manifesto del suo genio, un'occasione unica per celebrare un artista che ha saputo unire la musica a una profonda riflessione sulla condizione umana.

