Made in Italy Ferrero riceve premio Leonardo

Leonardo a conferire a Giovanni Ferrero, presidente esecutivo del Gruppo Ferrero, il prestigioso riconoscimento per il 2025. Da oltre vent’anni, il premio Leonardo – tra le principali iniziative a .L'articolo Made in Italy, Ferrero riceve premio Leonardo proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Una visione imprenditoriale lungimirante, un approccio innovativo, e una leadership che mette al centro le persone sono i principi che hanno portato il Comitatoa conferire a Giovanni, presidente esecutivo del Gruppo, il prestigioso riconoscimento per il 2025. Da oltre vent’anni, il– tra le principali iniziative a .L'articoloinproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Potrebbe interessarti anche:

Made in Italy, Ferrero riceve premio Leonardo

(Adnkronos) – Una visione imprenditoriale lungimirante, un approccio innovativo, e una leadership che mette al centro le persone sono i principi che hanno portato il Comitato Leonardo a conferire a ...

Scatta l'allarme sul vino: perché è a rischio il Made in Italy

A Casa Coldiretti confronto tra le principali cantine italiane su dazi Usa, vino dealcolato e consumo responsabile. Il settore chiede un intervento urgente alle istituzioni: “L’export verso gli ...

In mostra l’Arte della creazione della Cravatta, Marinella celebra a modo suo la giornata del made in Italy

In occasione della Giornata del Made in Italy, E.Marinella, simbolo dell’eccellenza artigianale italiana, lancia l’iniziativa “L’Arte della creazione della Cravatta: E.Marinella celebra il Made in ...

Made in Italy, Ferrero riceve premio Leonardo. Made in Italy, Ferrero riceve premio Leonardo. Giovanni Ferrero premiato nel 2025: una leadership che valorizza il Made in Italy. Made in Italy Ferrero riceve premio Leonardo. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da msn.com: Made in Italy, Ferrero riceve premio Leonardo - Una visione imprenditoriale lungimirante, un approccio innovativo, e una leadership che mette al centro le persone sono i principi che hanno portato il Comitato Leonardo a conferire a Giovanni Ferrero ...

Nota di msn.com: Made in Italy, Giovanni Ferrero riceve il Premio Leonardo 2025 - ROMA (ITALPRESS) – Una visione imprenditoriale lungimirante, un approccio innovativo, e una leadership che mette al centro le persone sono i principi che hanno portato il Comitato Leonardo a conferire ...

corriere.it riferisce: Giovanni Ferrero riceve il premio Leonardo 2025: «L’innovazione nasce dall’ascolto» - Il Comitato Leonardo ha conferito a Giovanni Ferrero, presidente esecutivo del gruppo Ferrero, il premio Leonardo 2025 per visione imprenditoriale globale e capacità d’innovazione di lungo termine ...