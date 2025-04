Ilgiorno.it - “Truffa da 100mila euro alla Doom srl di Fedez”: annullata condanna all’ex ad, servirà un altro processo

Milano, 15 aprile 2025 –un, un appello bis, sulla caso che vede imputato l'ex ad dellasrl, ossia la Dream of ordinary madness, società del cantantee gestita da sua madre Annamaria Berrinzaghi, per l'accusa di aver architettato una presuntada. Oggi, infatti, la Cassazione ha annullato con rinvio per un nuovo secondo grado la sentenza con cui, il 28 novembre scorso, la Corte d'Appello di Milano avevato a 8 mesi, pena sospesa, l'imputato, che era stato, invece, assolto "perché il fatto non costituisce reato" in primo grado nel 2023. Secondo l'indagine del pm Alessandro Gobbis, il presunto raggiro, scoperto dmadre di, avrebbe riguardato la sponsorizzazione per un noto marchio di zainetti. L'ex ad avrebbe fatto credere, secondo l'accusa, "di aver raggiunto un accordo economico", per conto della, che si occupa dell'immagine di, con una nota azienda di zaini e materiali per la scuola (estraneavicenda) di 250mila, nonostante la cifra pattuita fosse di 350mila