Elkann allo scoperto Il 2024 non è stato un buon anno per Stellantis Come stanno le cose nell’industria automobilistica americana ed europea

Elkann: «Il 2024 non è stato un buon anno per Stellantis». Le dichiarazioni del presidente della società

John Elkann, presidente di Stellantis, ha parlato durante l'assemblea degli azionisti di Amsterdam. Le dichiarazioni dell'AD di Exor, la società che controlla anche la Juventus e le quote di maggioranza del club bianconero. Queste le parole riportate da Calcio e Finanza.

Elkann – «Vorrei iniziare dicendo che il 2024 non è stato un buon anno per Stellantis. I motivi sono stati in parte di nostra competenza, il che ha reso il risultato ancora più deludente. Nuovo ceo di Stellantis? Il disallineamento tra il consiglio di amministrazione e il nostro CEO Carlos Tavares ha portato quest'ultimo a lasciare l'azienda all'inizio di dicembre del 2024. Da allora, il Comitato esecutivo ad interim, che il consiglio mi ha chiesto di presiedere, ha lavorato con tutti i nostri team nella gestione quotidiana dell'azienda.

Stellantis, utile netto 5,5 mld nel 2024. Elkann “Miglioreremo nel 2025”

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Ricavi netti pari a 156,9 miliardi di euro, in calo del 17% rispetto al 2023, con consegne consolidate in diminuzione del 12% per gap temporanei nella gamma ...

Stellantis: utile 2024 -70%. Elkann: Miglioreremo nel 2025

Milano, 26 feb. (askanews) – Stellantis chiude il 2024 segnato dalla fine dell’era Tavares con un tonfo dell’utile netto del -70% a 5,5 miliardi di euro e guarda al 2025 come a un anno di ripresa ...

Stellantis, nel 2024 utile -70% e ricavi -17%. Elkann: “Sotto potenziale ma raggiunti importanti traguardi strategici”

Stellantis ha annunciato oggi i risultati dell’esercizio 2024. I ricavi netti sono stati pari a 156,9 miliardi di euro, in calo del 17% rispetto ai 189,54 miliardi di euro 2023, “con consegne ...

