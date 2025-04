Thesocialpost.it - Caso Sinner-Pellegrini, la campionessa si difende dagli attacchi social: ma la gaffe è dietro l’angolo

Il botta e risposta tra Federicae gli utentinon accenna a spegnersi. Tutto è iniziato dopo alcune sue dichiarazioni su Jannik, finito al centro di unlegato a una squalifica per doping poi rientrata. Le parole dellaolimpica hanno generato un’ondata di critiche, con centinaia di follower che le hanno chiesto spiegazioni e scuse pubbliche. Lei, però, non ha fatto marcia in, scegliendo di rispondere a tono.Le discussioni si sono accese ulteriormente quando un utente ha contestato l’imprecisione linguistica contenuta in una sua replica: “Non si può paragonare un’intervista data a voce in 20 minuti. Con solo 1 domanda su questocon un editoriale fatto ad ok”. La locuzione “ad ok”, usata al posto del corretto “ad hoc”, ha scatenato l’ironia del web.