Giorno di riposo per la Roma sabato c’è il Verona Tre Fontane sold out per l’abbraccio dei tifosi

Roma si gode una giornata di riposo. Il gol di Matias Soulé ha permesso ai giallorossi di portare a casa un punto prezioso, ma che lascia comunque l'amaro in bocca in chiave Champions. La squadra di Claudio Ranieri tornerà ad allenarsi mercoledì 16 aprile al centro sportivo di Trigoria, per cominciare a preparare la sfida contro il Verona, in programma sabato 19 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico, per la 33ª giornata di Serie A.Una gara da non sbagliare per rimanere agganciati al treno europeo, ma che arriva in mezzo a un mini tour de force, con l'Inter all'orizzonte e la trasferta di Bergamo a seguire.Giovedì tutti al Tre Fontane: entusiasmo alle stelleE per stringersi attorno alla squadra in un momento cruciale della stagione, la società ha deciso di aprire le porte ai tifosi: giovedì 17 aprile alle ore 16:00 la Roma si allenerà al Tre Fontane davanti al proprio pubblico.

