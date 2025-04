Thesocialpost.it - Morta la chef stellata: il suo ristorante ha ben 3 stelle Michelin

“Nonna è volata in cielo a 96 anni lasciandoci tanti bellissimi ricordi. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato. Buon viaggio Nonna“. È con queste parole, semplici e profonde, che la famiglia ha dato l’addio a una figura amatissima, attraverso un post pubblicato su instagram. La notizia ha toccato profondamente amici, clienti e appassionati, che si sono subito uniti al cordoglio condividendo messaggi di affetto e gratitudine.Il commiato è arrivato proprio dai canali ufficiali di uno dei ristoranti più noti d’Italia, simbolo di eccellenza e tradizione gastronomica, che nel tempo ha conquistato numerosi riconoscimenti, mantenendo vivo un legame forte con il territorio e con la sua storia familiare. In tanti hanno riconosciuto quell’annuncio come la fine di un’epoca. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dal Pescatore Santini (@dalpescatoresantini)A spegnersi è stata Bruna Rubes Santini, storica anima del celebreDal Pescatore, a Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova.