Internews24.com - Conferenza stampa Kane pre Inter Bayern: «Lautaro e Acerbi? Ecco cosa penso di loro, vi svelo il segreto per rimontare. I nerazzurri giocano…»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneprele dichiarazioni dell’attaccante avversario dei, qui le sue dichiarazioniprele dichiarazioni del bomber dei tedeschi alla vigilia del match di Champions League.OCCASIONI DELL’ANDATA – «Non dormo tanto dopo le partite, specialmente dopo che ho sbagliato delle occasioni. Però bisogna preoccuparsi se non si hanno occasioni, non se le si sbaglia. Da me mi aspetto di segnare in certe occasioni, però sono pronto».ESULTANZA DELL’POST ANDATA UNA MOTIVAZIONE IN PIU’ – «che abbiamo abbastanza motivazioni a prescindere. Siamo convinti di poter ribaltare il risultato, anche all’andata sarebbe potuta andare diversamente. Nonche l’dia per scontato il passaggio del turno, credo si aspettino una battaglia.